奕力法說會／第3季三線齊增 T-CON 整合啟動、匯損回沖
奕力-KY（6962）於12日法說會指出，第3季營收季增，主因手機客戶完成平台切換帶動出貨回溫，並受十一長假前9月提前備貨推升，智慧移動、資訊設備、工控／車載三大產品線同步增長。總經理陳泰元表示：「平台切換完成與策略性備貨的效果明顯，三大產品線齊步回升。」
產品組合方面，智慧移動占比約62%，受OLED新品量產帶動，抵消非手機產品走弱；資訊設備受惠T-CON連續出貨與品牌客戶備貨／追拉貨，呈雙位數成長；工控／車載受補貼挹注、家電類因補貼退場轉趨疲弱，但整體仍成長。陳泰元強調：「品牌客戶在第3季有明顯備貨節奏，帶動資訊設備端拉升。」
獲利面，毛利率季減主要因產品組合轉弱（智慧移動價格結構保守、風控低單價機種出貨放大）；營業費用率上升則與獎金提列、T-CON/無形資產攤銷及人力擴編相關。業外轉佳來自匯率回沖與利息收入；公司並已對美元部位調整避險結構以降低波動。公司表示，在匯率與成本波動下，透過新品與 T-CON綜效，目標讓毛利率維持穩定、逐步走升。
營運整備上，第3季完成T-CON人員與產品整併，導入既有通路，帶動跨域銷售；並發布2024 ESG報告、完成溫室氣體盤查、導入TCFD架構，持續依據氣候風險與機會優化營運。
