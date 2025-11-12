GOGOLOOK 財報／本業連三季獲利 前三季營業利益為同期新高

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）12日公告第3季財報。受益於營收穩健成長與營運效率提升，本業連續三季獲利，前三季營業利益2,634萬元，創歷史同期新高。第3季營業利益390萬元，加計匯兌利益後，歸屬母公司稅後淨利703萬元，每股純益（EPS）0.2元。

Gogolook第3季合併營收2.67億元，季增11%，年增26.9%；營業利益390萬元，季減69%，年減34%；歸屬母公司淨利703萬元，每股純益0.2元，均轉虧為盈。

因本業利益連三季獲利，今年前三季累計營收7.48億元，年增21%；營業利益2,600萬元，較去年同期轉盈；歸屬母公司淨利800萬元、每股純益0.23元，都較去年同期轉正。

展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張， 2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。同時公司亦看好全年獲利表現，前三季本業已成功轉盈，第3季因行銷費用大幅增加，營業利益較前季減少，第4季行銷費用回歸常態，獲利動能可望顯著回升。

Gogolook上季持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較約略持平、占營收比重28%，去年受消費景氣循環影響，然整體趨勢已開始逐漸穩步回升。訂閱收入持續隨海外市場擴張成長，年增31%，占營收比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，第3季營收較去年同期成長64%，占營收比重 30%。企業端防詐需求上季營收年增21%，占營收比重10%。

展望第4季，隨行銷費用回歸常態，獲利可望明顯回升。Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，發展穩健而多元的營收來源。