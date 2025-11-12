快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

GOGOLOOK 財報／本業連三季獲利 前三季營業利益為同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）12日公告第3季財報。受益於營收穩健成長與營運效率提升，本業連續三季獲利，前三季營業利益2,634萬元，創歷史同期新高。第3季營業利益390萬元，加計匯兌利益後，歸屬母公司稅後淨利703萬元，每股純益（EPS）0.2元。

Gogolook第3季合併營收2.67億元，季增11%，年增26.9%；營業利益390萬元，季減69%，年減34%；歸屬母公司淨利703萬元，每股純益0.2元，均轉虧為盈。

因本業利益連三季獲利，今年前三季累計營收7.48億元，年增21%；營業利益2,600萬元，較去年同期轉盈；歸屬母公司淨利800萬元、每股純益0.23元，都較去年同期轉正。

展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張， 2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。同時公司亦看好全年獲利表現，前三季本業已成功轉盈，第3季因行銷費用大幅增加，營業利益較前季減少，第4季行銷費用回歸常態，獲利動能可望顯著回升。

Gogolook上季持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較約略持平、占營收比重28%，去年受消費景氣循環影響，然整體趨勢已開始逐漸穩步回升。訂閱收入持續隨海外市場擴張成長，年增31%，占營收比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，第3季營收較去年同期成長64%，占營收比重 30%。企業端防詐需求上季營收年增21%，占營收比重10%。

展望第4季，隨行銷費用回歸常態，獲利可望明顯回升。Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，發展穩健而多元的營收來源。

營收 金融科技
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

內政部：普發一萬已7件詐欺被害 移除涉詐廣告56則

凱基期貨反詐治理成果卓越 榮獲期交所兩大獎殊榮

兆豐證券、期貨雙獲「反詐騙評鑑」獎 全方位守護投資人資產安全

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

相關新聞

有大事？康舒12日17點30分舉行重訊說明會

康舒（6282）12日下午5點30分舉行重大訊息說明，副總薛惠文說明董事會重大決議。

鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊...

記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110...

宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。