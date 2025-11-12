和碩財報／第3季「三率三升」 每股純益達1.69元
和碩（4938）12日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較上季在毛利率、營益率及淨利率「三率三升」佳績，稅後純益為45.45億元，季增1,483.6%、年增1.5%，每股純益達1.69元。
和碩今年第3季毛利率4.2%，季增1.1個百分點、年增0.1個百分點，主要受惠產品組合優化；營業利益32.18億元，季增118.8%，年減11.6%；營益率1.2%，季增0.6個百分點、與去年同期持平；業外收益44.57億元，季增1,614.2%、年增51.7%；淨利率1.8%，季增1.7個百分點、年增0.3個百分點。
累計和碩今年前三季毛利率3.7%，年減0.6個百分點；營業利益71.72億元，年減25.3%；營益率0.9%，年減0.3個百分點；稅後純益91.36億元，年減30.5%；淨利率1.1%，年減0.5個百分點；每股純益為3.42元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言