快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

廣達法說會／AI 伺服器訂單能見度到2027年 明年業績拚三位數成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）召開法說會，對於未來營運展望。廣達表示，目前AI伺服器訂單動能已經放眼到2027年，加上明年AI伺服器產能將可望翻倍成長，且預期明年AI伺服器相關業績成長動能將可望達到三位數水準，顯示客戶需求相當強勁。

廣達指出，2024年、2025年廣達在AI推動下，使營運維持高速成長，放眼未來AI仍是公司的高速成長引擎，受惠客戶新訂單增加，預期明年AI相關營收將呈現三位數成長，其中AI伺服器貢獻業績占伺服器業務將達八成。

廣達表示，由於CSP客戶需求持續提高，數家新客戶專案將陸續出貨，訂單能見度已經放眼到2027年，目前GB300正進入量產階段，預期交機速度將加速，明年下半年輝達Rubin架構的AI伺服器產品將開始量產，將推動AI伺服器出貨動能不斷加速。

AI 伺服器 廣達
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／李四川坐鎮！新壽解約案審查 市府對分手帳單態度曝光

PCB、液冷產值大增 一次看明白Rubin CPX架構

金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事

廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

相關新聞

有大事？康舒12日17點30分舉行重訊說明會

康舒（6282）12日下午5點30分舉行重大訊息說明，副總薛惠文說明董事會重大決議。

鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊...

記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110...

宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。