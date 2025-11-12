廣達法說會／AI 伺服器訂單能見度到2027年 明年業績拚三位數成長

代工大廠廣達（2382）召開法說會，對於未來營運展望。廣達表示，目前AI伺服器訂單動能已經放眼到2027年，加上明年AI伺服器產能將可望翻倍成長，且預期明年AI伺服器相關業績成長動能將可望達到三位數水準，顯示客戶需求相當強勁。

廣達指出，2024年、2025年廣達在AI推動下，使營運維持高速成長，放眼未來AI仍是公司的高速成長引擎，受惠客戶新訂單增加，預期明年AI相關營收將呈現三位數成長，其中AI伺服器貢獻業績占伺服器業務將達八成。

廣達表示，由於CSP客戶需求持續提高，數家新客戶專案將陸續出貨，訂單能見度已經放眼到2027年，目前GB300正進入量產階段，預期交機速度將加速，明年下半年輝達Rubin架構的AI伺服器產品將開始量產，將推動AI伺服器出貨動能不斷加速。