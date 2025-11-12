和碩法說會／看好明年資訊、消費性、電動車增長 產品組合有較大變動

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）12日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，今年第4季為手機旺季，加上消費性電子也會成長下，預估第4季營收將優於上季，展望2026年，和碩預計資訊、消費性電子產品、網通及電動車業務皆會成長。值得一提的是，因iPhone業務營收比重超過六成，和碩近年持續分散產品組合，和碩共同執行長鄭光志表示，在新客人及新產品帶動下，相信2026年產品組合可以看到較大的數字變動。

展望2026年營運，鄧國彥指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，但伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品主要受惠新產品及新客戶加入，尤其是在遊戲機方面動能，因此該業務預期也將成長。

在通訊業務方面，和碩網通產品線今年下半年已回到穩定成長軌道，預期2026年表現也會不錯。至於智慧手機業務，和碩則未釋出明確方向。

在電動車方面，鄭光志指出，今年電動車產業受到較大的影響，和碩原先預期今年成長力度較大，雖然因整體產業環境影響，但和碩相關業務成績也沒落後太多，主要是因今年對客戶生產的專案，比去年更具多樣性，補足整體市場需求下降，因此表現中規中矩。

展望2026年，鄭光志表示，除了原本兩間電動車客戶外，去年至今有拿下不少新客戶，目前在NPI階段，預估2027下半年將量產，而既有客戶方面也新增其他生產項目，故此，相信明年電動車業務會有不錯成果。

從產品組合來看，截至今年第3季，通訊產品（主要為iPhone組裝）依然為和碩營收最大宗來源、比重達60%，資訊產品為14%、消費性產品8%及其他業務18%（包含車用電子）。

法人分析，由於近年iPhone已過高速增長期，加上地緣政治變化，蘋果積極擴大供應商，讓和碩集團決定慢慢淡出iPhone代工業務，但截至今年第3季，和碩通訊業務比重仍高達六成，成為營運風險之一。

針對2026年產品組合變化，和碩共同執行長鄭光志坦言，「以現在和碩結構來看，確實有點一枝獨秀。」公司目標是希望盡量能分散，在新客人及新產品帶動下，相信2026年產品組合可以看到較大的數字變動，這代表和碩在分散客戶上，可以看到一些成績。

和碩 電動車 消費
