鴻海法說會／非常看好2026發展 董座劉揚偉：最重要產品就是AI

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對2026年展望？鴻海董事長劉揚偉表示，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊是影響明年營運的關鍵因素，不過，2026年的順序上，AI產業重要性大幅提高，目前觀察，樂觀看待明年AI市場發展，並與客戶合作更緊密，切入更多元方案，取得更多元訂單，對2026年非常看好。

他說，明年最重要的產品就是AI，鴻海在全球系統組裝產品占據45%領導地位，該公司在系統組裝與自動化程度相當領先，是能夠在AI產業維持領先的原因。

他說，鴻海提供速度、品質、工程服務、彈性與成本等五大價值，AI客戶的新產品不斷演進，鴻海提供客戶的五大核心價值，能幫客戶快速進入市場，迅速達成成本目標，並打造具競爭力的產品。

鴻海今年前三季AI伺服器營收已達到兆元，第4季AI伺服器機櫃若與第3季比較，將高雙位數成長，推升第4季AI伺服器營收持續季增，2026年在AI多元解決方案並進之下，市占率持續提升，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

AI 鴻海 伺服器 劉揚偉
