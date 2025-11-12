佳世達法說會／預估明年營收、獲利增長 看好無人機業務未來動能

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）12日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏預估，2026年營收將優於今年，同時獲利方面也要大幅度提升。此外，佳世達集團近年搶進無人機業務，陳其宏說，佳世達主要透過投資新創公司布局，目前進展一切順利，無人機應用涵蓋農業及消防救災，看好相關業務未來成長性。

佳世達第3季高附加價值事業維持成長力道，並將於醫療科技展秀AI實力。佳世達公布第3季財報，智能方案、醫療事業、網通事業營收，較去年同期雙位數成長，其中醫療事業將有20家集團企業聯合參加12月4日舉行的醫療科技展，展示三大AI科技成果，深化智慧健康生態圈布局。

陳其宏表示，第3季高附加價值事業表現穩健，展現集團長期聚焦策略的成果。展望未來，佳世達持續深化AI布局，強化技術整合與應用創新，推動事業升級與長期成長。

佳世達總經理黃漢州表示，為推動長期成長，集團在智能方案、醫療與網通三大事業加大AI投資，深化技術與產品創新，強化高附加價值事業的發展動能。醫療事業將率領20家集團企業參加醫療科技展，展示AI於臨床診斷與健康管理的實際應用。

第3季各事業表現方面，資訊事業營收年減6%，營業淨利率及營業淨利金額較去年同期下降；醫療事業營收年增15%，智能方案營收年增21%，網通事業營收年增18%，醫療、智能方案、網通事業營業淨利金額均較去年同期小幅增加。

