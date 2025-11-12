佳世達財報／第3季營業毛利率16.9% 每股純益達0.15元
佳世達（2352）公布2025年第3季財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率達16.9%，維持16%以上水準。資訊事業因應客戶需求提前備貨及受台幣升值影響導致獲利下降，第3季獲利仍處低檔，每股稅後純益（EPS）為0.15元，前三季EPS共為0.59元。
佳世達將於12日下午舉行法人說明會，進一步說明第3季營運結果與第4季展望。
佳世達第3季合併營收525億元，較去年同期成長3%；營業毛利88.75億元，較去年同期成長4%；營業毛利率16.9%，連續十個季度在16%以上；營業淨利8.18億元，較去年同期減少34%；歸屬於母公司淨利2.51億元，較去年同期減少76%，EPS為0.15元。
佳世達前三季合併營收1,557億元，較去年同期成長6%；營業毛利261.24億元，較去年同期成長7%；營業毛利率16.8%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利25.79億元，較去年同期減少23%，歸屬於母公司淨利10.9億元，較去年同期減少45%，EPS為0.59元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言