Gogoro 財報／營運現金流近翻倍 毛利率與調整後 EBITDA 創2022來新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Gogoro公司表示，第3季財報數據顯示今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，公司營運體質顯著改善，為達成 2026 年能源事業損益兩平、2027 年產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平奠定堅實基礎。

在整體營運表現上，Gogoro 於今年前九個月創造了超過 2,570 萬美元的營運現金流，幾乎為去年同期的兩倍，淨損較去年同期下降 18%，毛利率與調整後 EBITDA 更雙雙創下自 2022 年以來的新高：第三季毛利率 12.2%，相較去年同期提升 6.8 個百分點；調整後 EBITDA 達 2,020 萬美元，相較去年同期成長 30%。營運費用控管則持續按照計劃推進，前九個月已較去年同期節省約 2,100 萬美元，並透過強化供應鏈與採購管理，使庫存水位顯著下降，組織營運效率明顯提升。

Gogoro 執行長姜家煒指出，在過去幾個季度中，Gogoro持續優化營運流程，改善供應鏈靈活度、庫存週轉與現金循環週期，讓團隊能以更敏捷、更聚焦的方式，推動公司使命，為客戶、股東與城市創造長期價值。隨著營運體質逐步穩健，現金流、成本控管與營運效率等面向也已展現具體成果。此外，Gogoro積極規劃產品組合的拓展與升級，將於 2026 年推出三款機車，並同步開發能量密度更高、成本更具競爭力的電池，為提升客戶滿意度、實現永續經營與持續引領產業創新注入全新動能。

