記憶體封測業傳漲價聲 華東漲停創天價 這2檔也同步亮燈

記憶體報價狂升，後段封測廠也醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，漲幅上看二位數百分比，記憶體封測廠將受惠，華東（8110）近期股價一路往上拉升，12日開高後快速衝上漲停38.3元鎖死， 創歷史新高價，排隊買單超過萬張，南茂（8150）及立衛（5344）也亮燈漲停。

記憶體供不應求熱潮延燒，DDR4、DDR5等晶片報價狂升，業界認為，記憶體價格持續上漲，庫存水位已回到健康水準，記憶體封測景氣全面轉強，力成（6239）、南茂、華泰（2329）及華東等記憶體封測廠都獲得主要客戶的追加訂單。

業界傳出，後段封測廠訂單急增，近期醞釀漲價，封測廠對不同客戶展開漲價措施，漲幅從高個位數百分比到二位數百分比不等。

華東近期股價一路上漲，12日以37元開出後急拉至漲停38.3元，創下歷史新高價，6個交易日股價漲幅超過六成；南茂及立衛也是開高後衝上漲停鎖死；菱生（2369）盤中漲幅逾7%，典範漲幅逾6%。