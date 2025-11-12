宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，每股純益3.88元，單季轉盈，股價早盤以50.3元開高後衝上漲停51.7元鎖死，排隊買單超過1.4萬張。

宏達電第3季營業淨損為8.5億元，營業利益率為-119.2%；歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，每股純益3.88元；累計今年前3季營收為21.19億元，歸屬於母公司業主淨利約65.8億元，每股純益7.88元。

宏達電首度入選由FTSE Russell與台灣指數公司共同編製的「台灣永續指數」成分股，為國內首檔結合環境、社會與公司治理（ESG）與財務指標的投資型指數，HTC同時亦連續四年獲選全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股。

在最新FTSE ESG評比中，HTC在供應鏈管理、反貪腐治理等面向表現優異，顯示HTC於推動企業永續治理的穩健實力。HTC將持續深化ESG行動，從營運到供應鏈全面落實永續精神，實踐邁向2050淨零的行動目標。

宏達電在台灣發表首款MIT台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，輕盈機身結合精品設計，並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，讓智慧穿戴自然融入日常生活。

VIVERSE積極推動XR教育，跨足大學與國小打造沉浸式學習生態。VIVEERSE與台北市辛亥國小合作，將AI驅動的3D沉浸式創作平台VIVERSE Create導入資訊科技課程，以沉浸式學習實驗深化國小學堂。

台南應用科技大學多媒體動畫系也導入VIVERSE Create，助力學生將創意快速實現於3D世界。VIVERSE Create協助教師彈性教學、啟發學生主動參與，亦延續HTC與高等教育機構的合作基礎，構築從大學專業技術養成到國小啟蒙的完整學習路徑。