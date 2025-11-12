快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，每股純益3.88元，單季轉盈，股價早盤以50.3元開高後衝上漲停51.7元鎖死，排隊買單超過1.4萬張。

宏達電第3季營業淨損為8.5億元，營業利益率為-119.2%；歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，每股純益3.88元；累計今年前3季營收為21.19億元，歸屬於母公司業主淨利約65.8億元，每股純益7.88元。

宏達電首度入選由FTSE Russell與台灣指數公司共同編製的「台灣永續指數」成分股，為國內首檔結合環境、社會與公司治理（ESG）與財務指標的投資型指數，HTC同時亦連續四年獲選全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股。

在最新FTSE ESG評比中，HTC在供應鏈管理、反貪腐治理等面向表現優異，顯示HTC於推動企業永續治理的穩健實力。HTC將持續深化ESG行動，從營運到供應鏈全面落實永續精神，實踐邁向2050淨零的行動目標。

宏達電在台灣發表首款MIT台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，輕盈機身結合精品設計，並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，讓智慧穿戴自然融入日常生活。

VIVERSE積極推動XR教育，跨足大學與國小打造沉浸式學習生態。VIVEERSE與台北市辛亥國小合作，將AI驅動的3D沉浸式創作平台VIVERSE Create導入資訊科技課程，以沉浸式學習實驗深化國小學堂。

台南應用科技大學多媒體動畫系也導入VIVERSE Create，助力學生將創意快速實現於3D世界。VIVERSE Create協助教師彈性教學、啟發學生主動參與，亦延續HTC與高等教育機構的合作基礎，構築從大學專業技術養成到國小啟蒙的完整學習路徑。

4G HTC 宏達電
宏達電第3季轉盈 EPS 3.88元 股價衝漲停鎖死、逾1.4萬張排隊等買

宏達電（2498）12日公布2025年第季截至9月30日之併財務報告，單季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，歸屬於母...

宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元...

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

辛耘第3季單季每股賺3.66元

半導體設備／耗材廠辛耘（3583）昨（11）日公布第3季財報，單季獲利創新高，每股純益3.66元，累計前三季每股純益9....

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

代工大廠英業達（2356）昨（11）日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司淨利27.3億元，為近四年單季新高，每股純益0.7...

群電第3季每股純益1.85元

電源大廠群電（6412）昨（11）日舉行法說會，公布第3季稅後純益7.43億元，季增59%，年減16%，每股純益1.85...

