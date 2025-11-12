宏達電財報／處分桃園廠房挹注 第3季每股賺3.88元

宏達電（2498）12日早晨公告財報，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元，每股純益3.88元，惟本業仍持續虧損，營業淨損8.5億元，營業利益率為-119.2%；累計今年前三季在出售部分XR部門給Google以及出售桃園廠房給和碩，每股純益達7.88元。

宏達電日前已在台灣發表首款MIT台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，輕盈機身結合精品設計，並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，讓智慧穿戴自然融入日常生活。VIVE Eagle支援繁體中文語音操控，採開放式AI架構設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，享受AI助理、智慧拍攝、翻譯、音樂聆聽等多項日常便利功能，並持續透過更新擴充。VIVE Eagle不僅是一項產品創新，更是宏達電推動AI穿戴產業生態圈的重要一步。