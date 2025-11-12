快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

中央社／ 台北12日電

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多後出現賣壓，短線恐難脫震盪走勢。

市場樂觀看待美國政府有望結束關門，同時消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在內的科技股走疲，華爾街股市收盤互有漲跌。

道瓊工業指數勁揚559.33點或1.18%，收報47927.96點；標普500指數小幅上漲14.18點或0.21%，收在6846.61點；那斯達克指數小跌58.87點或0.25%，收23468.30點；費城半導體指數下挫177.26點或2.48%，收6979.70點。

台股11日終場下跌84.56點，收在27784.95點，失守月線27788點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近兩週以來走勢震盪，主因美國聯準會（Fed）如預期在10月降息，但美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）卻釋出今年底前可能不再降息的鷹派言論，造成資金自科技股流出，台股在月線附近遊走，恐難脫震盪整理格局，投資人不宜追高，應在拉回時逢低布局。

蔡明翰指出，自4月美國宣布對等關稅造成台股拉回以來，往往在跌破月線之後又重回多頭格局，甚至創新高，但遇利空或漲多回檔之際，又再跌破月線，經過來回震盪整理，目前在人工智慧（AI）需求強勁情況下，台股持續偏多，拉回主因漲多賣壓、美聯準會降息同時放鷹，需要時間消化。

台積電11日董事會核准2025年第3季現金股利每股新台幣6元，較2025年第2季的5元增加1元。台積電與世界先進召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。

緯創11日公布第3季財報，稅後淨利74.06億元，年增76.4%，每股盈餘2.36元，創下新高，累計前3季每股賺6.43元。緯創董事會也通過斥資超過百億元，投資竹北AI第2廠區、新內湖總部、馬來西亞廠等。

低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科董事長陳淑敏11日在法說會表示，太空市場升溫，不論已運作或新跨入市場的低軌衛星營運商對元件需求明顯增加。昇達科總經理吳東義說明，低軌衛星在手訂單超過10億元，今年營運將優於去年。

美國聯準會 台積電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電1520元後出場！他預言Q4後有大回檔 網推「長線看多」更穩健

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台股紅翻黑 外資連八賣…法人：近期仍屬高檔震盪格局

昇達科2026年獲利拚倍增

相關新聞

台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多...

辛耘第3季單季每股賺3.66元

半導體設備／耗材廠辛耘（3583）昨（11）日公布第3季財報，單季獲利創新高，每股純益3.66元，累計前三季每股純益9....

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

代工大廠英業達（2356）昨（11）日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司淨利27.3億元，為近四年單季新高，每股純益0.7...

群電第3季每股純益1.85元

電源大廠群電（6412）昨（11）日舉行法說會，公布第3季稅後純益7.43億元，季增59%，年減16%，每股純益1.85...

聯強第3季每股純益1.54元 內外皆美

聯強（2347）昨（11）日公布第3季財報，受惠本業成長、業外收益回神，單季稅後純益25.65億元，季增95.06%，年...

嘉澤獲輝達新品商機

連接器大廠嘉澤（3533）昨（11）日舉行法說會，公司預期，本季業績將季增5%內，明年輝達相關新品占比可望較今年翻倍甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。