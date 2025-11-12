台積電ADR收黑 法人：台股短線難脫震盪

美股11日收盤互有漲跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%。法人認為，台股近兩週走勢震盪，主因漲多後出現賣壓，短線恐難脫震盪走勢。

市場樂觀看待美國政府有望結束關門，同時消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在內的科技股走疲，華爾街股市收盤互有漲跌。

道瓊工業指數勁揚559.33點或1.18%，收報47927.96點；標普500指數小幅上漲14.18點或0.21%，收在6846.61點；那斯達克指數小跌58.87點或0.25%，收23468.30點；費城半導體指數下挫177.26點或2.48%，收6979.70點。

台股11日終場下跌84.56點，收在27784.95點，失守月線27788點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近兩週以來走勢震盪，主因美國聯準會（Fed）如預期在10月降息，但美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）卻釋出今年底前可能不再降息的鷹派言論，造成資金自科技股流出，台股在月線附近遊走，恐難脫震盪整理格局，投資人不宜追高，應在拉回時逢低布局。

蔡明翰指出，自4月美國宣布對等關稅造成台股拉回以來，往往在跌破月線之後又重回多頭格局，甚至創新高，但遇利空或漲多回檔之際，又再跌破月線，經過來回震盪整理，目前在人工智慧（AI）需求強勁情況下，台股持續偏多，拉回主因漲多賣壓、美聯準會降息同時放鷹，需要時間消化。

台積電11日董事會核准2025年第3季現金股利每股新台幣6元，較2025年第2季的5元增加1元。台積電與世界先進召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。

緯創11日公布第3季財報，稅後淨利74.06億元，年增76.4%，每股盈餘2.36元，創下新高，累計前3季每股賺6.43元。緯創董事會也通過斥資超過百億元，投資竹北AI第2廠區、新內湖總部、馬來西亞廠等。

低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科董事長陳淑敏11日在法說會表示，太空市場升溫，不論已運作或新跨入市場的低軌衛星營運商對元件需求明顯增加。昇達科總經理吳東義說明，低軌衛星在手訂單超過10億元，今年營運將優於去年。