上緯投控轉型 衝雙軌架構

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

上緯投控（3708）昨（11）日舉行法說會，該公司指出，已從「材料控股」轉型為「投資控股＋新產業推進」的雙軌架構。新產業發展聚焦在艾若颯的航太複材及上緯智聯的智慧機器人；其中，智慧機器人預計明年第1季設立機器人展示中心。

上緯投控表示，第2季通過處分子公司Swancor所持有的上緯新材料合計59.21%股權，第3季起不再納入合併營收，且此次處分採分階段執行，9月23日完成協議轉讓25.59%股權，該公司持股降至53.62%，股權處分價格與帳面價值差額帳入資本公積16.8億元，現已完成要約收購33.62%，自結稅前處分利益約62.07億元，但尚未扣除本次交易的相關成本及稅費。

上緯投控並指出，隨著組織整合及新產業逐步落地，將以材料技術為基礎，持續擴展至智慧機器人與航太領域。

上緯 機器人 智慧機
