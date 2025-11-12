亞資中心跨步 五路進擊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所設立亞洲資產管理中心推動辦公室，並於「2025台北國際金融博覽會」上強力曝光，展示金融監督管理委員會提出的亞洲資產管理中心政策五大計畫與未來發展方向，並說明推動辦公室任務，專網建構的完整內容。

金管會主委彭金隆於博覽會首日蒞臨致詞，並於展區巡禮，期勉持續宣導亞資政策願景與策略。

本次博覽會匯集國內主要金融機構及金融科技公司共同參與。推動辦公室特設展區，透過「亞洲資產管理中心主題館」，完整呈現「亞洲資產管理中心」五大計畫及16項重點策略，說明我國將透過拓展金融商品與服務，持續推動法規鬆綁與創新，壯大本地資產管理規模，協助資產管理產業升級與國際化。

推動辦公室提供一站式諮詢服務平台，並整合業者共塑政策藍圖，以建構亞資國際影響力。

商品 金融科技 金管會
