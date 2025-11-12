永續揭露宣導 回響熱烈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS 永續揭露準則宣導會」，於台北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程。

本次宣導會最後一場課程已於台中落幕，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。

本次宣導會以IFRS S2氣候相關揭露為核心，將準則內容透過四個行業別範例具體呈現，同時分享近年企業在實務導入過程中常見的疑問與挑戰，並介紹第二階段公司（實收資本額達50億元以上但未達100億元）適用導入計畫的時程及各階段應執行步驟等，協助企業深入理解準則精神與架構，並掌握未來年報永續相關財務資訊專章的編製原則、過渡規定及申報期限等。

證交所身為國內資本市場推動永續發展推手，每年舉辦多場宣導會助上市上櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，偕同證券周邊單位設立「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，包含最新消息、實務指引與範例、宣導影音、問答集等資訊。

114年更針對專區網站進行優化，將問答集依主題進行分類、整併及逐題列示，以及新增問答集及全站搜尋功能，只要輸入關鍵字，在短時間內即可找到所需的答案，提升查詢效率。此外，因應第二階段公司今年第4季啟動導入計畫，接軌專區已依導入計畫各階段應執行項目、重要產出、提報董事會與申報等時程，更新至第二階段公司之「專屬路徑圖」，歡迎企業多加利用。

臺灣期貨交易所
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行

凱基期貨反詐治理成果卓越 榮獲期交所兩大獎殊榮

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

期貨商論壇／智邦期 前景正向

相關新聞

辛耘第3季單季每股賺3.66元

半導體設備／耗材廠辛耘（3583）昨（11）日公布第3季財報，單季獲利創新高，每股純益3.66元，累計前三季每股純益9....

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

上銀第3季每股賺1.26元

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨（11）日在法說會中宣布，上銀物流專用機器人預計明年初可以小批量出貨，開...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13...

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

代工大廠英業達（2356）昨（11）日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司淨利27.3億元，為近四年單季新高，每股純益0.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。