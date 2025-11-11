快訊

榮惠財報／第3季每股賺1.52元 將買庫藏股300張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影
PCB供應鏈榮惠-KY（6924）11日公布第3季合併財報，營收與每股獲利分別為3.99億元與1.52元，董事會也決議通過實施庫藏股買回，自2025年11月12日至2026年1月11日，每股價格介於40至75元之間，預計買回300張。

榮惠董事長劉世璘表示，這是公司掛牌以來首次實施庫藏股買回，為期兩個月，主要是維護公司信用與股東權益，根據法令規定，這次庫藏股買回股份總金額上限為2,250萬元，預計買回的300張則占公司已發行股份的1.44%。

根據榮惠公佈2025年第3季財報，營收為3.99億元，較去年同期4.78億元減少16.4%；歸屬母公司稅後淨利與每股稅後純益分別為3,162萬元與1.52元，較去年同期7,448萬元與3.77元分別減少57.54%與59.68%，毛利率22%、營益率7%、淨利率8%等「財務三率」表現均低於去年同期的26%、13%、16%。

此外，榮惠累積前三季營收為12.67億元，較去年同期12.92億元略為下滑1.99%，歸屬母公司稅後淨利與每股稅後純益分別為6,737萬元與3.23元，則是較去年同期1.21億元與6.25元分別下滑44.53%與48.32%，

榮惠第3季營業毛利8,883萬元與營業利益2,887萬元，分別較去年同期的1.22億元與6,108萬元減少27.25%與52.72%，財務長吳建芳表示，今年第3季推銷費用之所以較去年同期小幅度增加，主因薪資與出口費用增加等支出。

展望未來，劉世璘針對車用客戶表示，墨西哥辦公室已完成登記，目前正在報價（RFQ）階段，因為車用訂單醞釀需要時間，所以最快也要等到明年下半年才會有實質訂單進來，至於歐洲市場，目前已有少數客戶，由於明年第1季將前往歐洲設立據點，期望可以將這些歐洲客戶的訂單量擴大。

營收 庫藏股 毛利率
