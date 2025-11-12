國產亮眼 第3季獲利季增18%

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（11）日公布第3季財報，單季稅後純益10.23億元、年增18.9%，每股純益（EPS）0.87元。國產表示，全球AI炙熱發展，帶動全台科技大廠建廠風潮，台北南港、北士科等區域更點亮台北市的資產風潮，成就公司第3季獲利表現亮眼。

國產累計今年前三季稅後純益28.86億元，年減20.7%，EPS達2.45元。國產說明，若扣除去年第二季售地業外收入的比較基期因素，今年前三季本業獲利呈現年增10.86％的穩健成長趨勢。

國產日前也公布今年10月合併營收17.72億元，儘管北部地區受到連月雨勢影響混凝土出貨，但營收與去年同期比接近持平，僅衰退0.9%，其中與混凝土相關的本業，10月國內銷售金額達15.05億元、年增0.29%。累計今年前十月合併營收為185.65億元， 年增4.24%，續創史上同期最高。

國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，加上徹底執行獨創的大溯源管理策略，擁有優質砂石與水泥等穩定料源基礎上，進一步提出了「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，與全台同業齊心往建構低碳的全民建築結構安全邁進。

集團10月營收部份，儘管北部地區受到連月雨勢影響混凝土出貨，但受到全台營建需求強勁下，營收與去年同期呈現持平現象，達到17.72億元。而且1到10月累計營收為185.65億元、較去年同期的178.10億元、年增達4.24％，續創史上同期最高營收紀錄。

放眼未來的營運發展，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，國產將迎接科技大建設的營建利多，旗下擁有45萬坪左右土地也可以進行階段性的資產活化進程，如位於南港的大型開發案目前按進度進行開發，預計2027年底左右完工，由於輝達研發中心將進駐隔鄰的潤泰玉成大樓，更點亮了國產建材南港大型開發案龐大的潛在開發價值。

無獨有偶的，輝達的海外總部也計畫設在北士科，國產在鄰近北士科一到數公里的關渡平原處，也擁有10筆左右、達近2萬坪的土地資產，由於該資產非常鄰近北士科，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收之後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值，如此讓國產建材集團除了具備營運優勢外，資產活化更點亮了集團每個階段性的龐大潛在開發價值。

