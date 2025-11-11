櫻花財報／前三季每股純益4.57元 營收、獲利雙創同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）公布前三季合併財報，合併營收77.19億元，年增7.6%；毛利率35.1%，較去年同期35.7%減少0.6個百分點，主要因為銅等物料上漲影響；稅後純益10億元、年增0.7%，每股稅後純益4.57元，營收、獲利雙創同期新高。

櫻花第3季合併營收25.55億元，季增6.2%、年增3.7%，稅後純益3.34億元，較上季增加16.7%，但與去同期持平，每股稅後純益1.52元。

櫻花表示，公司主要事業版圖表現穩健，「廚衛電」與「整體廚房」事業，雙引擎穩健推進營運成長動能。其中廚衛電事業在AI智能廚電銷售穩定增長下，有效化解去年高基期影響，營收仍較去年同期成長4.6%，反映高階智能產品的需求熱度延續。

至於整體廚房事業，則受市占提升，出貨量持續強勁，營收年增22.2%，成為推升整體業績再創高點的主力。

另外，淨水產品亦展現亮眼成績，前三季營收年增31%，其中「淨熱飲系列」銷售翻倍成長。櫻花透過新品策略及零售通路擴張，成功推升品牌滲透率與市占率，為中長期成長再添動能。

櫻花表示，前三季毛利率較去年同期微幅下滑，主要受到銅等原物料價格走高影響；另受匯兌利益減少及不動產評價回落，導致業外收益較去年同期減少3,688萬元，不過整體獲利表現仍穩定，預估全年可望與去年相當，維持良好營運節奏。

櫻花在穩固本業獲利的同時，仍積極推進智慧製造與產品創新布局。位於台中烏日的新廠於11月正式啟用，象徵櫻花邁向智慧製造4.0的新階段。

櫻花集團總經理李惠恂表示，新廠導入AI製程管理與數位化生產系統，不僅提升效率與彈性，更為AI KITCHEN系列產品的模組化與客製化量產的關鍵支撐。新廠投產，將使櫻花在智慧居家領域的整合能力進一步強化，更能帶動上下游供應鏈升級。

展望第4季，櫻花表示，將延續穩健成長的節奏，持續深化AI KITCHEN產品線，拓展智能應用生態，加速品牌升級與新事業推進。法人預期，櫻花全年營運可望維持穩健成長，獲利續居高檔。