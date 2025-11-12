上櫃公司上月營收增6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司860家（包含KY公司28家）皆已依規定完成2025年10月營收申報作業。全體上櫃公司10月合併營收較去年同期成長6%，累計前十月合併營收較去年同期成長8%。

據上櫃公司營收公告資料顯示，10月全體上櫃公司單月合併營收總計2,506億元，較2024年同期成長151億元，年增6%，營收成長公司共487家，衰退公司共373家。

累計前十月全體上櫃公司合併營收總計2.45兆元，較2024年同期成長1,755億元，年增8%，其中營收成長公司共515家，衰退公司共345家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司10月合併營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、其他電子業及電腦及周邊設備業。

經瞭解，半導體業受惠於AI應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求，電腦及周邊設備業則因AI應用帶動記憶體及CPU熱銷，致10月較去年同期營收成長。

另10月營收衰退主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，鋼鐵工業受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，綠能環保因承接工程案件依進度認列收入，致10月較去年同期營收衰退。

全體上櫃公司累計前十月合併營收成長主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，半導體業及其他電子業累計營收成長原因同前所述，電子零組件業因AI伺服器需求升溫，致累計營收成長。

累計營收衰退主要產業為鋼鐵工業、建材營造及金融業，鋼鐵工業及建材營造累計營收衰退原因同前所述，金融業受證券及期貨市場波動影響，致累計營收衰退。

櫃買中心亦表示，前述營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t21sc04_ifrs）。

