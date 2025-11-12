光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元
光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1.17元；前三季歸屬母公司業主淨利7.53億元，年減40.03%，每股純益1.27元。
光洋科表示，第2季因認列匯損與金融資產損失衝擊而轉虧，為此已將白金避險比率調整為70%至72%，並重啟避險會計，效益已在第3季顯現。儘管本季面臨客戶提前拉貨和政經環境不確定性等挑戰，該公司產品在半導體與AI應用領域皆有布局支撐，營運基本盤仍穩固，將持續專注數位轉型與綠色製造能力。
立碁第3季稅後純益4,141萬元，走出第2季與去年同期虧損陰霾，每股純益0.38元；前三季稅後純益5,197萬元，仍因上半年匯損影響而較去年同期年減88.63%，每股純益0.05元。
