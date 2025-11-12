連接器大廠嘉澤（3533）昨（11）日舉行法說會，公司預期，本季業績將季增5%內，明年輝達相關新品占比可望較今年翻倍甚至三倍增長，2026年整體營收看增10%，主要受惠伺服器對高速傳輸連接器與連接線需求，毛利率目標51%。

嘉澤日前已公布第3季財報，單季歸屬母公司淨利23.18億元，較第2季暴增2.09倍，年增12.4%，每股純益20.7元；前三季歸屬母公司淨利53.43億元，年減16%，每股純益47.64元。

嘉澤指出，第3季產品營收比重為：伺服器40.3%、筆電11.03%、桌機24.64%、策略客戶9.83%、汽車8.09%、工業醫療2.44%、轉投資嘉基3.63%。

展望本季，嘉澤預期，伺服器與筆電產品出貨持平第3季，桌機產品出貨較第3季小幅下滑，毛利率持平第3季，但因伺服器產品組合較佳，使得本季業績可望季增5%。

2026年展望方面，嘉澤預估業績將年增10%，主要受惠伺服器對高速傳輸連接器與連接線需求。至於輝達相關新產品今年占比2%，明年目標占5%到8%，預期明年第2季或下半年表態，包括GPU卡，以及PCIe 16x Slot等，主要是應用在企業端的AI伺服器。

至於明年毛利率目標51%，略低於今年，主要是快接頭（QD）與連接線的毛利較低，使得毛利率小幅下滑。

嘉澤強調，2026年推動業績增長動能，主要還是來自AI伺服器對高速傳輸需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如今年是PCIe 5，明年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，明年下半年進入DDR6。另外，策略客戶明年業績可望有中到高個位數增長。