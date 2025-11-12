聯強第3季每股純益1.54元 內外皆美
聯強（2347）昨（11）日公布第3季財報，受惠本業成長、業外收益回神，單季稅後純益25.65億元，季增95.06%，年增13.75%，每股純益1.54元。前三季稅後純益57.06億元，年減9.11%，每股純益3.42元。
聯強統計，第3季毛利率4.11%，季減0.2個百分點，年減0.22個百分點；營業利益21.08億元，季增54.21%，年減17.69%；營益率2.1%，季增0.64個百分點，年減0.25個百分點；業外收益15.53億元，季增160.13%，年增111.87%。
聯強前三季毛利率4.26%，持平去年同期；營業利益53.59億元，年減22.29%；營益率1.88%，年減0.32個百分點；稅後純益57.06億元，年減9.11%，每股純益3.42元。
展望第4季，聯強表示，雖然中國大陸市場需求尚未明顯回溫，但隨著年底傳統銷售旺季到來，加上企業換機潮與AI應用滲透率持續提升，整體業務動能可望逐步增強。
