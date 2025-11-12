群電第3季每股純益1.85元
電源大廠群電（6412）昨（11）日舉行法說會，公布第3季稅後純益7.43億元，季增59%，年減16%，每股純益1.85元，為三季來最佳；前三季稅後純益16.13億元，年減34.9%，每股純益4.03元。
受惠產品組合優化、生產效率提升，群電第3季毛利率17.44%，為今年來單季最佳。展望本季，群電表示，因步入淡季，估計營收季減11%至13%，隨新產品及新應用陸續推出，預計明年第2季後營運將明顯升溫。
群電強調，若關鍵半導體元件追料順利，預期11、12月大瓦數筆電電源有機會出現急單需求，通訊電源新品經過一段時間調整與優化後，營收貢獻可望較上季提升，將持續強化產品組合，聚焦獲利品質維持與提升。
展望2026年，群電強調，以「雙軌並進」策略尋找新成長動能。除針對非AI領域，穩固核心產品線訂單外，並積極布局具成長潛力的新興應用市場，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等具長期發展潛力的領域。
