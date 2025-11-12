群電第3季每股純益1.85元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠群電（6412）昨（11）日舉行法說會，公布第3季稅後純益7.43億元，季增59%，年減16%，每股純益1.85元，為三季來最佳；前三季稅後純益16.13億元，年減34.9%，每股純益4.03元。

受惠產品組合優化、生產效率提升，群電第3季毛利率17.44%，為今年來單季最佳。展望本季，群電表示，因步入淡季，估計營收季減11%至13%，隨新產品及新應用陸續推出，預計明年第2季後營運將明顯升溫。

群電強調，若關鍵半導體元件追料順利，預期11、12月大瓦數筆電電源有機會出現急單需求，通訊電源新品經過一段時間調整與優化後，營收貢獻可望較上季提升，將持續強化產品組合，聚焦獲利品質維持與提升。

展望2026年，群電強調，以「雙軌並進」策略尋找新成長動能。除針對非AI領域，穩固核心產品線訂單外，並積極布局具成長潛力的新興應用市場，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等具長期發展潛力的領域。

群電 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

安馳財報／前三季每股純益0.27元 順利轉虧為盈

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

台達電液冷產品 扮營運主引擎

台達電、華城 四檔亮

相關新聞

辛耘第3季單季每股賺3.66元

半導體設備／耗材廠辛耘（3583）昨（11）日公布第3季財報，單季獲利創新高，每股純益3.66元，累計前三季每股純益9....

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

上銀第3季每股賺1.26元

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨（11）日在法說會中宣布，上銀物流專用機器人預計明年初可以小批量出貨，開...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13...

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

代工大廠英業達（2356）昨（11）日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司淨利27.3億元，為近四年單季新高，每股純益0.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。