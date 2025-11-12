英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

代工大廠英業達（2356）昨（11）日舉行法說會，公布第3季歸屬母公司淨利27.3億元，為近四年單季新高，每股純益0.76元；前三季每股純益1.85元。

展望後市，英業達總經理蔡枝安預期，本季回歸傳統淡季表現，2025年業績仍將優於去年，明年持續衝高。

英業達第3季毛利率5%，季減0.1個百分點，年減0.3個百分點；營益率1.7%，季減0.3個百分點，年減0.2個百分點；歸屬母公司淨利27.3億元，季增24.66%，年增36.11%，每股純益0.76元。

累計前三季毛利率5.3%，年增0.1個百分點；營益率2%，年增0.2個百分點；稅後純益66.22億元，年增35.2%，每股純益1.85元。

蔡枝安指出，受美國加徵關稅及貿易戰等全球因素影響，客戶先前已提前啟動拉貨，預期本季伺服器、PC及智慧裝置等產品線營運可能將與今年首季類似，回歸傳統淡季表現。

從2025年全年角度來看，蔡枝安仍看好，今年整體業績可望維持成長。

至於2026年，包括伺服器、PC及智慧裝置等產品線都將維持成長動能，尤其AI伺服器出貨可望占整體伺服器業務五成左右，使得毛利率有機會向上成長，其中又以輝達相關伺服器需求最旺，其次是ASIC為基礎的伺服器產品線，第三為超微的伺服器產品。

資本支出方面，英業達推估，2025年資本支出將落在4億美元至4.5億美元，主要用於泰國、墨西哥、捷克等海外擴廠，明年資本支出目前規畫不超過5億美元，將投入泰國、美國等地廠區建置，當中包含AI伺服器產能擴增布局。