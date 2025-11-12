喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13元，獲利創單季同期新高。展望第4季進入傳統旺季，法人估，全年營收、獲利可望再攀高峰。

喬山前三季毛利率51.7%，較去年同期50.9%增加0.8個百分點，累計稅後純益10.36億元、年增64.7%，每股稅後純益3.41元，營收、獲利雙創同期新高。

法人指出，喬山主要客戶之一Planet Fitness，最新公布財報揭露營運表現亮眼，將上修全年成長預期，喬山可望受惠。隨歐美主要客戶出貨進入高峰，將為集團營收與獲利再添動能，第4季旺季可期。

喬山面對美國關稅挑戰，前三季毛利率仍較去年同期提升，顯示產品具備高競爭力，且受惠全球製造據點靈活配置，有效提升售價並降低成本。

目前，喬山集團在全球設有六大製造基地，自2019年越南廠啟用後，已逐步將家用健身器材生產移轉至越南，以發揮成本與關稅優勢。越南新廠預計2026年第3季可完全投產。

喬山 營收
