喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂
喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13元，獲利創單季同期新高。展望第4季進入傳統旺季，法人估，全年營收、獲利可望再攀高峰。
喬山前三季毛利率51.7%，較去年同期50.9%增加0.8個百分點，累計稅後純益10.36億元、年增64.7%，每股稅後純益3.41元，營收、獲利雙創同期新高。
法人指出，喬山主要客戶之一Planet Fitness，最新公布財報揭露營運表現亮眼，將上修全年成長預期，喬山可望受惠。隨歐美主要客戶出貨進入高峰，將為集團營收與獲利再添動能，第4季旺季可期。
喬山面對美國關稅挑戰，前三季毛利率仍較去年同期提升，顯示產品具備高競爭力，且受惠全球製造據點靈活配置，有效提升售價並降低成本。
目前，喬山集團在全球設有六大製造基地，自2019年越南廠啟用後，已逐步將家用健身器材生產移轉至越南，以發揮成本與關稅優勢。越南新廠預計2026年第3季可完全投產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言