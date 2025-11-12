昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及技術升級，在手訂單超過10億元，明年低軌衛星成長至少100%，同時密切關注太空太陽能及太空資料中心等新應用。

法人預估，明年昇達科毛利率可望突破六成，營收及獲利都有倍增表現。

陳淑敏表示，9月、10月恢復成長動能，前十月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收58%，10月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻將跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率成長，陳淑敏表示，目前在手訂單約10億元，集中在今年第4季及明年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，客戶釋出明年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，明年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

昇達科目前衛星應用中，目前衛星上元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，族衛星通訊籌載（Payload）已打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

昇達科總經理吳東義表示，受惠低軌衛星貢獻營收比重提升，9月單月毛利率52.5%，10月達55%。法人預估，昇達科第4季毛利率估將突破六成，全年毛利率可望超過五成，2026年毛利率將超過六成。

吳東義分析，低軌衛星客戶持續提升傳輸速度、增加發射計劃，推升低軌衛星成長動能；昇達科也看準中小型低軌營運商商機，目前已掌握四家客戶，未來掌握十家以上等同一個大型營運商的規模。

展望未來，吳東義指出，2025年是公司低軌衛星的量產元年，近年持續在越南擴大產能，低軌衛星仍是最大成長動能，行動回傳今年受到單一客戶及單一市場影響，呈現衰退，射頻天線持平，預期2026年可以穩定成長。