辛耘第3季單季每股賺3.66元
半導體設備／耗材廠辛耘（3583）昨（11）日公布第3季財報，單季獲利創新高，每股純益3.66元，累計前三季每股純益9.71元。
法人看好，持續受惠客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道，今年公司營收、獲利表現有望續創新高，增幅均上看兩位數百分比，年度營收將首次跨過百億元大關，並可望持續賺逾一個股本。
辛耘第3季業績達單季歷史次高，合併營收28.31億元，季減2.8％，年增13.2％；累計前三季合併營收85.56億元，年增20.2％。
在獲利方面，辛耘第3季攀上歷史高峰，歸屬母公司業主淨利為2.93億元，季增28.4％，年增21.9％，每股純益為3.66元；累計前三季歸屬母公司業主淨利7.8億元，年增15.2％，每股純益9.71元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言