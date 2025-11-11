緯創財報／第3季獲利74.06億元創新高 前三季每股賺6.43元

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
緯創（3231）公告第3季財報，單季稅後淨利74.06億元，創下單季歷史新高，每股純益2.36元，累計今年前三季稅後淨利192.42億元，年成長幅度將近六成，同樣創下歷史同期新高。圖／中央社
緯創（3231）公告第3季財報，單季稅後淨利74.06億元，創下單季歷史新高，每股純益2.36元，累計今年前三季稅後淨利192.42億元，年成長幅度將近六成，同樣創下歷史同期新高。圖／中央社

緯創（3231）公告第3季財報，單季稅後淨利74.06億元，創下單季歷史新高，每股純益2.36元，累計今年前三季稅後淨利192.42億元，年成長幅度將近六成，同樣創下歷史同期新高。

緯創公告第3季財報，單季合併營收達5,678.05億元、季增約3.0％、年增108.3％，毛利率7.4％、季增3個百分點、年減1個百分點，稅後淨利為74.06億元、季增14.9％，刷新單季新高，相較去年同期大幅成長76.4％，每股純益2.36元。

累計今年前三季合併營收為1.47兆元、年成長94.9％，平均毛利率6.4％、年減1.6個百分點，稅後淨利192.42億元、年增58.6％，每股純益6.43元。

緯創將於12日舉行季度法說會，屆時將會針對筆電、AI伺服器等相關營運動能釋出展望。法人將會把焦點聚焦在緯創在L10的接單前景，以及客戶於明年輝達（NVIDIA）Rubin架構的訂單狀況，加上後續筆電市場是否有額外動能等相關議題。

緯創 每股純益 財報 輝達 法說會
