華碩法說會／商用業務成營運第三隻腳 AI伺服器設定積極成長目標

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）11日舉行法說會，展望後市，華碩預計，雖然第4季為傳統淡季，營收將呈現季減，但全年業績將達成強勁年增長目標，華碩共同執行長許先越指出，華碩集團未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，尤其商用市場在AI伺服器及商用PC持續成長下，將成為華碩營運第三隻腳，對2026年伺服器業務設定積極成長目標。

展望今年第4季，華碩預估，PC業務營收季減10~15%，較去年同期相當。至於伺服器及零組件業務，則將季減5~10%，但相比去年同期增長40-50%。

華碩財務長吳長榮表示，過往歷年第4季為華碩傳統淡季，今年還加上關稅、總體經濟不確定性等負面因素，導致出現出貨錯置或提前拉貨，影響到本季需求跟市場信心；但整體來看，華碩2025全年營收將達成強勁年增長目標。

許先越指出，華碩集團未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中，到今年第3季消費性產品營收比重為29%、電競41%、商用市場在AI伺服器及商用PC出貨大增下，比重提升至三成、年增幅超過100%。

華碩共同執行長胡書賓分析，華碩在商用市場提供商用電腦及AI伺服器，有信心該業務將成為未來幾年公司新成長引擎，實現穩定成長；華碩今年第3季商用PC出貨量年增逾五成，表現亮眼。

在伺服器業務方面，華預原先估伺服器將占整體營收比重為10-15%，但在AI伺服器市場需求火熱下，華碩今年第3季伺服器營收年增逾100%，該業務目前已占華碩整體營收比重約兩成，優於預期，主要成長來自AI伺服器產品線。

許先越表示，華碩是第一批出貨B300及GB 300 AI伺服器的廠商，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，因此公司會設定積極成長目標。

華碩 伺服器 營收 AI
