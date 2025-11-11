華碩法說會／記憶體漲價對營運影響有限 適當狀況會調整產品價格

記憶體缺貨漲價衝擊PC廠營運，對此華碩（2357）共同執行長胡書賓11日指出，華碩很早就開始拉長備貨周期，目前總計有4個月庫存應對，因此預計此事對華碩第4季營運影響有限。但他也不諱言，後續華碩會會考慮成本、通路夥伴以及消費者的需求狀況，「會在適度狀況下，調整產品價格。」

華碩11日舉行法說會，法人提問記憶體缺貨漲價對華碩影響性，以及是否會漲價轉嫁給用戶？

對此，胡書賓分析，這是PC產業界共同面臨的問題，主要還是因為供需不平衡，因為AI伺服器需求大幅提升下，但大型記憶體廠商近幾年沒有明顯擴產所致。

胡書賓表示，其實華碩在今年上半年就有留意到DRAM供應緊張、價格上漲趨勢，因此很早就開始拉長備貨周期，到今年第3季底，在零組件庫存有2個月，通路端成品也有2個月，總計有4個月庫存應對，因此預計缺貨漲價影響對華碩第4季營運影響有限。

胡書賓強調，華碩後續會跟DRAM供應商緊密合作、靈活應對，這包含進一步提高庫存，至於通路端的價格，華碩會考慮成本、通路夥伴以及消費者的需求狀況，調整產品組合，「會在適度狀況下，調整產品價格。」