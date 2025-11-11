祥碩法說會／第3季賺逾2個股本 前三季EPS來到52.62元

IC設計廠祥碩（5269）11日召開法說會，總經理林哲偉表示，今年第4季將回到傳統季節性水準，營收介於第2季與第3季間，不過公司營運報捷，正式拿下代工新客戶，預計明年下半年開始貢獻營收，法人看好該公司明年營收將再創歷史新高。

從業績表現，祥碩今年第3季營收39.92億元，較第2季增加18%，較去年同期也增加88 %；稅後純益15.82億元，季增41%、年增62 %，每股純益21.21元。累計今年前三季營收達98.94億元，較2024年同期增加60%，稅後純益來到39.26億元，年成長40%，每股純益52.62元。

林哲偉說明，今年營收成長主要受惠代工大客戶在PC市占率明顯提升，特別是在電競領域成功取代對手，同時，公司自有品牌業務亦穩健成長，其中USB 4晶片在高階市場幾乎呈現獨占局面。

展望未來，林哲偉說，傳統第4季個人電腦（PC）市場通常會有調整，今年第4季營運將回歸正常季節性水準，季營收將較第3季滑落，不過應可優於第2季，法人估全年營收將創下歷史新高。

看待明年，祥碩具備四大動能，包括USB4持續放量、PCIe Gen4開始出貨、主要代工大客戶穩定合作，以及車用產品持續成長，再加上代工新客戶，都將挹注明年營運，公司認為，儘管營收成長幅度低於今年，但會著重在獲利成長。

細分四大產品，在ASIC與代工服務方面，祥碩從2016年至今已出貨超過1億顆 ASIC 晶片，累積成熟的經驗於高速SerDes IP、chipset技術產品，也持續深化與其他客戶的專案合作，目前專案均順利推進中，為中長期營運穩定奠定良好基礎。

針對車用市場，祥碩點出，Techpoint自明年起貢獻全年營收，並規劃推出新的ISP，測試片（Test chip）則在明年推出，未來將持續運用SerDes技術增加新產品線，發揮整合效益。