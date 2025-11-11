聯強財報／第3季獲利季增95% 每股純益達1.54元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）公布2025年第3季財報，合併營收達1,002億元，受台幣大幅升值影響，年減8%，但較第2季成長7%。稅後淨利達25.65億元，年增14%，並較上季大幅成長95%，每股盈餘1.54元。累計今年前三季合併營收為2,849億元，稅後淨利57億元，每股盈餘3.42元。

聯強第3季營收雖較去年同期下滑8%，但若以固定匯率計算，則略增1%。主要是大陸地區消費信心不振、需求疲軟，無論商用或家用產品均大幅年減超過2成。不過其他地區表現穩健，其中台灣受惠於AI伺服器訂單及三星新機上市，營收大幅成長36%，為最大亮點。

紐澳在Windows換機潮帶動下，創同期新高，年增13%。印尼連續第6個季度創新高，手機銷售強勁，不過商用加值業務則略受政府預算排擠的影響，整體小幅年增2%。此外，半導體業務營收回升至同期次高水準，與去年的新高僅有微幅差距。

在獲利表現方面，第3季營業毛利為41億元；營業費用為20億元，較去年同期下降7%；營業淨利為21億元。在投資收益部分，第3季來自泰國以及印度、中東/非洲等合資事業的獲利表現亮眼，其中泰國大幅成長37%，印度、中東/非洲也增加12%。受惠於投資收益提升，聯強第3季稅前淨利達37億元，較去年成長11%；稅後淨利26億元，較去年增加14%；每股盈餘達1.54元。

累計今年前三季，聯強合併營收達2,849億元，毛利121億元，營業費用68億元，營業淨利為54億元。稅前淨利80億元，稅後淨利57億元，每股盈餘為3.42元。

展望第4季，雖然大陸市場需求尚未明顯回溫，但隨著年底傳統銷售旺季到來，加上企業換機潮與AI應用滲透率持續提升，整體業務動能可望逐步增強。聯強將持續強化高附加價值業務的布局，並優化營運管理效率，以進一步提升獲利表現。

營收 聯強 財報
