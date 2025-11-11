快訊

小股東小確幸！ 台積電董事會拍板季配息加碼至6元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電11日召開董事會，其中核准配發2025年第3季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日。圖／聯合報系資料照片
台積電11日召開董事會，其中核准配發2025年第3季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日。

會中重要決議如下：

一、核准2025年第3季營業報告書及財務報表，其中第3季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億元，每股盈餘為新台幣17.44元。

二、核准配發2025年第3季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。依《公司法》第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2026年3月19日起至3月23日止，停止普通股股票過戶，並於2026年4月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2026年3月17日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金149億8,160萬元，內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置先進製程產能；3. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；4. 2026年研發資本預算與經常性資本預算；5. 2026年資本化租賃資產。

四、核准出售本公司機器設備予關聯企業VIS（Vanguard International Semiconductor Corporation），總價預估介於美金2,000萬元至2,300萬元。

