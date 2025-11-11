所羅門財報／第3季轉虧為盈、獲利1.75億元 前三季EPS 0.1元

機器人概念股所羅門（2359）於11日公布第3季財報，單季轉虧為盈，每股純益為1.02元，站上近九季高點，累計前三季也轉為獲利局面，每股純益為0.1元。

所羅門第3季合併營收為9.13億元，季減12.3％、年減3.7％，為近五季低點，不過歸屬母公司業主淨利為1.75億元，優於前一季與去年同期的虧損局面，每股純益為1.02元；歸屬母公司業主淨利為1,629.6萬元，年增3.61倍，每股純益為0.1元。該公司累計前十月合併營收為35.63億元，年增26.5％。

所羅門日前宣布擴大與輝達（NVIDIA）合作，於台灣領先導入輝達Jetson Thor技術，加速人形機器人推論，以自然語言指令，驅動人形機器人在虛擬環境中可理解語意、辨識目標，並完成動作模擬，大幅簡化訓練流程。

所羅門表示，Jetson Thor與Isaac平台的整合讓機器人技術邁入全新階段，從被動執行任務的工具，進化為具備語言視覺理解與自主判斷能力的智慧體。