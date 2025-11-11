所羅門財報／第3季轉虧為盈、獲利1.75億元 前三季EPS 0.1元
機器人概念股所羅門（2359）於11日公布第3季財報，單季轉虧為盈，每股純益為1.02元，站上近九季高點，累計前三季也轉為獲利局面，每股純益為0.1元。
所羅門第3季合併營收為9.13億元，季減12.3％、年減3.7％，為近五季低點，不過歸屬母公司業主淨利為1.75億元，優於前一季與去年同期的虧損局面，每股純益為1.02元；歸屬母公司業主淨利為1,629.6萬元，年增3.61倍，每股純益為0.1元。該公司累計前十月合併營收為35.63億元，年增26.5％。
所羅門日前宣布擴大與輝達（NVIDIA）合作，於台灣領先導入輝達Jetson Thor技術，加速人形機器人推論，以自然語言指令，驅動人形機器人在虛擬環境中可理解語意、辨識目標，並完成動作模擬，大幅簡化訓練流程。
所羅門表示，Jetson Thor與Isaac平台的整合讓機器人技術邁入全新階段，從被動執行任務的工具，進化為具備語言視覺理解與自主判斷能力的智慧體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言