南茂：第4季記憶體動能穩健 明年記憶體好一整年

面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，第4季整體記憶體動能穩健，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）動能成長明顯，南茂積極擴大混合訊號晶片及人工智慧（AI）應用特殊應用晶片（ASIC）產品。

鄭世杰預期，2026年記憶體會持續好的一年，包括高頻寬記憶體（HBM）、DDR4、DDR5、NAND和NOR快閃記憶體，都會很好，與客戶簽訂長期保障合約，才會謹慎投資擴充產能，價格也會重新議定。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望第4季市況，鄭世杰指出，終端消費需求仍相對保守，不過人工智慧（AI）雲端資料中心建置，帶動企業級NAND型快閃記憶體和動態隨機存取記憶體（DRAM）需求，加上邊緣裝置（Edge AI）和低成本AI方案興起，整體記憶體動能穩健，南茂持續聚焦優化產品組合、管控營運成本，並活化閒置資產。

在記憶體，鄭世杰表示，客戶庫存回補，需求穩健，整體動能優於面板驅動晶片（DDIC）產品，其中DRAM動能成長明顯，快閃記憶體（Flash）動能略為趨緩。

在面板驅動晶片，鄭世杰指出，中國大陸先前補貼政策帶動提前備貨潮已告一段落，電視和手機面板驅動晶片動能偏緩，終端消費需求不振，動能相對疲弱，不過車用面板動能相對穩健。

在混合訊號晶片，鄭世杰表示，配合策略客戶產品發展藍圖，提升長期成長動能，其中擴大至DDR5模組的電源管理晶片、健康照護等智慧裝置的邏輯晶片產品，以及人工智慧（AI）應用相關特殊應用晶片（ASIC）產品。

南茂今天下午也公布第3季營運成果，單季合併營收新台幣61.44億元，季增7.1%，是2022年第3季以來、近3年單季高點，單季毛利率12.4%，季增5.8個百分點，受到匯率變化較第2季趨緩的影響，第3季歸屬母公司業主獲利3.52億元，較第2季虧5.33億元大幅轉盈，單季每股基本純益0.5元，累計今年前3季稅後虧損收斂至2153.9萬元，每股虧損0.01元，接近損平。