三集瑞財報／第3季EPS 2.82元 卡位Rubin電感、泰國擴產拚2026點火

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）11日公布第3季財報與10月營收。受惠AI高需求與高單價新品，第3季獲利達1.41億元，較去年同期大幅上升32.7%。

展望本季，三集瑞維持審慎樂觀態度，並表示將以BBU磁性元件研發、AI機器人與無人機導入、優化一體成型TLVR提升瞬態與效率並推進小型薄型化，抓住AI伺服器／邊緣AI及車電OBC與儲能需求，擴大市占與競爭優勢。

三集瑞第3季合併營收為5.03億元，季減22.5%、年減18.4%；毛利率38%，季減5.4個百分點、年減2個百分點；營益率22%，季減8.7個百分點、年減3.8個百分點，稅後純益1.41億元，遠高於上季的1.7萬元，年增32.7%，EPS為2.82元。

累計前三季合併營收為17.62億元，年增7.33%；毛利率40.9%，年減0.7個百分點；營益率26.4%，年減0.6個百分點；稅後純益3.01億元，年減19.6%；每股稅後純益6.02元。三集瑞表示，毛利率的下滑主要原因包含提列第一線生產人員員工酬勞成本、新一代高單價產品仍有成長空間等因素，影響當季毛利率降至38%，公司指出，隨著明年輝達（NVIDIA）Rubin上線後帶動出貨、營收規模持續擴大，加上產品平均單價（ASP）上揚效益發酵，毛利率表現應有機會逐步回升。

三集瑞指出，Rubin啟動可望帶動高效能電源元件需求擴張，旗下相關電感產品已完成供應鏈資格認證，將隨新平台量產同步放量，為營收與獲利注入長期動能。面對美中在AI加速投資、供應鏈在地化趨勢，公司憑藉高度自動化與客製化能力、彈性產能布局，目標同時掌握雙邊市場機會。

產能擴張方面，三集瑞已於9月底取得泰國羅勇府約19萬平方公尺土地，預計年底前動工、2026年第3季初完工啟用，以承接客戶移轉與後續量產需求。

營運節奏上，三集瑞11日公布10月合併營收達1.68億元，月減7.5%、年減10.6%；累計前十月合併營收達19.3億元，年增5.5%。

展望後市，公司維持審慎樂觀，除深耕AI伺服器、邊緣AI與車電OBC／儲能外，將持續推進BBU磁性元件專案、機器人與無人機應用，並優化一體成型式TLVR等新架構以強化瞬態響應與整體效率，兼顧小型化、薄型化趨勢，力拚2026年營運「點火向上」。