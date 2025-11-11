上銀明年拚物流機器人小量生產 推人形機器人新元件

快訊

中央社／ 台北11日電
上銀11日舉行法人說明會，董事長卓文恒（左2）表示，明年在物流專用型機器人可小批放量，以及推人形機器人行星滾柱螺桿。圖／中央社
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，專用型物流機器人最快2026年初有機會小批量下單開始貢獻業績，上銀可提供人形機器人關鍵零組件，持續向廠商送樣測試，上銀規劃明年推出人形機器人用行星式滾柱螺桿，但他評估，人形機器人量產還需要一段時間。

卓文恒預估，今年上銀在機器人業績占比可到9%至10%，明年機器人業績占比有機會超過10%。

上銀下午舉行法人說明會，談到機器人布局，卓文恒指出，持續看好專用型機器人應用先行，將在各行各業嶄露頭角，至於具備人工智慧（AI）的人形機器人，應該會先到工廠生產線作業應用，到家庭和一般生活領域應用，還需要一段時間。

卓文恒表示，上銀持續與機器人設計商Dexterity合作，預期2026年初有機會小批量下單，整合軟體後到美國物流企業小批量測試，有機會在生產線逐步放量，積極布局物流專用型機器人。

卓文恒預估，最快明年初專用型機器人有機會貢獻業績，至於人形機器人發展應該不會這麼快，2026年還不會有實績出現。

卓文恒表示，上銀可提供人形機器人關鍵零組件，包括關節模組、減速機、交叉滾柱軸承、靈巧手的螺桿元件等，大銀微系統提供伺服馬達等，配合廠商進行送樣，等待客戶計畫批量生產，預期人形機器人仍在初期送樣測試階段，未來量產也需要一些時間。

卓文恒透露，上銀規劃2026年推出行星式滾柱螺桿，未來除可應用在AI人形機器人外，包括產業機械設備等也可使用，相較於滾珠螺桿，行星式滾柱螺桿生產成本和單價均較高。

上銀說明，機器人在第3季配合客戶訂單，業績比重相對下滑，預計第4季機器人將有較大出貨。

展望明年資本支出，卓文恒表示，過去3至4年，上銀每年資本支出規模約新台幣30多億元，累計投資規模達120多億元，預估今年資本支出規模將比2024年低，明年資本支出可能較今年更少，大部分是機台汰換、新產品應用擴充設備等，預期明年資本支出不會多。

機器人 上銀 資本支出 人工智慧 法人說明會
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，專用型物流機器人最快2026年初有機會小批量下單開始貢獻業績，上銀可提供人形機器人關...

