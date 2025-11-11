英業達法說會／三大產品線明年出貨續衝 總座看整體業績再拚高

英業達（2356）11日召開法說會，總經理蔡枝安表示，由於客戶先前因美國加徵關稅影響，已經有提前拉貨潮出現，因此預期今年第4季將回歸傳統淡季表現，不過全年度業績仍可望維持成長動能，且預期明年整體營業額及毛利率都可望向上成長。

展望今年第4季業績成長動能，蔡枝安指出，2025年由於有美國加徵關稅及貿易戰等全球因素，使客戶已經提前啟動拉貨需求，因此觀察伺服器、PC及智慧裝置等產品線進入第4季後，營運表現可能將與今年第1季相仿，將回歸傳統淡季表現。

但從全年角度來看，蔡枝安仍看好，今年整體業績表現將可望維持成長動能。英業達公告今年前十月合併營收達5,746.63億元、年成長12％，改寫歷史同期新高。

放眼明年營運前景，蔡枝安指出，明年不論伺服器、PC及智慧裝置等相關產品線都可望維持成長動能，且當中AI伺服器出貨表現將可望占伺服器業務五成左右水準，代表毛利率有機會向上成長，其中又以輝達（NVIDIA）相關的伺服器需求將最為暢旺，其次是ASIC為基礎的伺服器產品線，第三則為超微（AMD）的伺服器產品。