台積電公告發行235億元綠色債券 將用於綠建築及綠色環保相關支出

台積電（2330）11日公告發行新台幣235億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。台積電指出，公司於114年8月12日通過募集無擔保普通公司債，此為完成114年度第5期公司債（綠色債券）定價後之說明。

台積電11日公告，發行235億元無擔保普通公司債，5年期的甲類發行金額為140億元，7年期的乙類發行金額30億元，10年期的丙類發行金額65億元。甲類固定年利率1.5%、乙類固定年利率1.53%、丙類固定年利率1.58%。台積電公告將委任元大證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。

為支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求，台積電董事會先前民國114年8月12日核准在600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，台積電並於11日公告是114年度第5期235億元無擔保普通公司債。