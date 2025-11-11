台積電公告發行235億元綠色債券 將用於綠建築及綠色環保相關支出
台積電（2330）11日公告發行新台幣235億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。台積電指出，公司於114年8月12日通過募集無擔保普通公司債，此為完成114年度第5期公司債（綠色債券）定價後之說明。
台積電11日公告，發行235億元無擔保普通公司債，5年期的甲類發行金額為140億元，7年期的乙類發行金額30億元，10年期的丙類發行金額65億元。甲類固定年利率1.5%、乙類固定年利率1.53%、丙類固定年利率1.58%。台積電公告將委任元大證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。
為支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求，台積電董事會先前民國114年8月12日核准在600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，台積電並於11日公告是114年度第5期235億元無擔保普通公司債。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言