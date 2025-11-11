快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

臻鼎財報／前三季每股賺3.79元 看好第4季為營運高峰

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）11日公布2025年第3季合併財務報告。第3季營收為新台幣473.66億元，季增24.0%，年減6.4%，主要受匯兌因素影響。稅後淨利為新台幣35.89億元，歸屬母公司淨利為新台幣23.92億元，每股盈餘為新台幣2.46元。2025年前三季營收為新台幣1,256.52億元，年增8.8%，創下歷年同期新高，稅後淨利為新台幣60.02億元，歸屬母公司淨利為新台幣36.29億元，每股稅後純益為新台幣3.79元。

臻鼎表示，2025年第3季營收年減6.4%，主要受匯兌因素所影響，若以美元計算，第3季營收年增0.6%。第3季毛利率22.0%，較去年同期減少0.5個百分點，主要因公司持續投資AI算力相關產能，因此折舊／營收占比較去年同期增加0.6個百分點所致。累計前三季營收年增8.8%並創下歷年同期新高，四大應用同步年增，其中IC載板年增30%，成長幅度最大。前三季毛利率較去年同期年增0.3個百分點至18.5%，營業利益率較去年同期年增1.2個百分點至6.4%，營運效率持續優化。

展望未來，臻鼎指出，第4季仍是客戶新品出貨旺季，出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。同時IC載板方面，不僅BT載板2H25需求明顯成長，平均產能利用率達90-95%，且ABF載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量亦大幅增加。整體而言，預期第4季將符合過往季節性，站上今年高峰，帶動2025年營收表現再創新高。

此外，臻鼎預期，2026年將是公司成長關鍵年，四大應用將全面加速成長。公司積極布局AI伺服器應用，提供Intelligent HDI (iHDI)與HLC產品，主要以客戶下一世代平台為重點耕耘方向，預期2026年AI伺服器營收將逐步放大，2027年將會倍數成長。

IC載板方面，2026年上半年將啟動秦皇島廠區BT載板擴產，以滿足客戶需求，另外隨著ABF載板AI算力相關大尺寸產品打樣數量大幅增加，預期2026年營收貢獻將逐季大幅攀升。邊緣AI裝置方面，明年不僅AI手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值（dollar content）將進一步提升，在AI眼鏡方面，隨著各大廠加速投入相關營收明年將數倍成長。

臻鼎表示，隨著AI與先進封裝技術推動產業加速邁向異質整合，PCB的角色正從「訊號連接」轉向「系統承載」，成為驅動高效能運算與系統整合的關鍵核心。面對產業結構的深度轉變，臻鼎的「One ZDT」策略率先走在趨勢之前，展現出領先同業的整合實力。公司憑藉在mSAP、HDI、HLC及高階IC載板等技術上的成熟量產實力，成為業界少數能夠貫穿半導體、先進封裝與PCB產業鏈的跨域整合者，並已與全球領先客戶展開協同合作，共同定義與開發未來數個世代的高階產品。從近兩個月的營收表現可見，AI伺服器相關營收正加速成長，臻鼎對後續訂單動能持續發酵抱持正向看法。

因應客戶不斷攀升的高階AI需求，臻鼎目前在淮安與泰國園區積極擴充Intelligent HDI (iHDI)與HLC產能，淮安廠區iHDI與HLC產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期2026年第2季達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置中。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於2026年第1季進入打樣階段。隨著淮安、泰國與高雄三座生產基地的效益於明、後年起陸續顯現，公司正向看待未來營運表現。

營收 AI 臻鼎 伺服器 產能利用率
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻騰：續攻CPO平台 看好AI應用帶動元件需求

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

被騙赴日賣淫泰12歲少女外祖母發聲：全家靠女兒養恐受店家逼迫

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

相關新聞

廣達財報／前三季獲利527億元創同期新高 累計EPS 13.7元

ODM大廠廣達（2382）11日公布第3季財報，稅後純益164.3億元，較第2季微幅衰退，公司先前表示，這是因為主力產品...

英業達法說會／三大產品線明年出貨續衝 總座看整體業績再拚高

英業達（2356）11日召開法說會，總經理蔡枝安表示，由於客戶先前因美國加徵關稅影響，已經有提前拉貨潮出現，因此預期今年...

台積電公告發行235億元綠色債券 將用於綠建築及綠色環保相關支出

台積電（2330）11日公告發行新台幣235億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。...

臻鼎財報／前三季每股賺3.79元 看好第4季為營運高峰

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）11日公布2025年第3季合併財務報告。第3季營收為新台幣473.66億元，季增24.0...

廣達財報／第3季每股賺4.26元 累計獲利創同期新高

廣達（2382）公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利164.31億元，表現略遜於今年第2季，每股純益4.26元。不過，累計...

英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元

英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。