動力財報／第3季獲利7,018萬元、年增43.25％ 累計 EPS 4.65元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）於11日公告2025年第3季合併營收為4.46億元，較去年同期成長25.63％，主要受惠泛電競相關客戶訂單出貨表現穩定攀升，帶動第3季營業利益達6,583萬元，年增140.92％表現，再加上業外匯兌收益貢獻，挹注第3季歸屬於母公司稅後淨利達7,018萬元、每股稅後盈餘（EPS）達1.80元，分別較去年同期成長43.25％、38.46％水準。累計2025年前三季營收為達13.71億元、年增38.83％，歸屬於母公司稅後淨利達1.78億元，年增89.92％，每股稅後盈餘（EPS）達4.65元，年增83.79％。

動力指出，第3季主要受惠新一代顯示卡產品出貨暢旺，尤其NVIDIA（輝達）5000系列顯卡需求穩定成長，隨著晶片釋出及下游客戶拉貨需求回升，帶動旗下散熱模組出貨量明顯成長。

此外，動力仍持續精進製程效率與成本管控策略，挹注2025年第3季毛利率、營業利益率，分別較去年同期的28.30％、7.70％攀升至34.50％、14.78％水準。

動力同步公告10月合併營收為1.35億元，較去年同期成長45.63％，受惠泛電競相關客戶訂單拉貨力道保持穩定成長，帶動散熱風扇產品出貨動能持續攀升，且集團長期深耕散熱技術與產品研發，以高效能、高可靠度的模組設計優勢，持續鞏固在顯示卡應用市場的領先地位。累計2025年1至10月合併營收達15.06億元，年增39.42％，改寫歷年同期新高表現。

展望2025年第4季，動力除了持續看好高階電競、AI PC與次世代顯示卡產品，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，亦持續深化散熱技術研發與模組化設計能力，強化核心產品競爭力，同時穩步推進多元化布局，透過AI伺服器、工控與健身器材等新市場逐步開花結果，長期有助提升營收結構穩定度與成長彈性。

