上銀：明年展望較今年成長 半導體應用續看佳

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，整體市況在2026年3月後可漸明朗，上銀目標明年展望要比今年成長，明年半導體設備需求應用持續成長，目前訂單能見度大約2至2.5個月左右，價格相對穩定。

上銀下午舉行法人說明會，卓文恒在會中回答法人提問展望2026年主要市場景氣分析，明年各區域能見度現在還不是這麼明朗，部分客戶有些擔心市況，台灣市場仍以人工智慧（AI）應用和半導體產業相對較暢旺。

在美國市場，卓文恒表示，美國製造業回流政策持續帶動設備和傳動元件需求，台灣不少廠商在美國設立生產線，勢必帶動設備商需求，預期美國市場持續成長。

觀察歐洲，卓文恒指出，航太、軍工應用相對穩健，持續觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭變化，至於歐洲車用產業沒有比較好，當地工具機設備沒看到復甦跡象。

在東南亞和印度市場，卓文恒表示需求相對成長，至於日本市場今年在工具機和工作機械等，受惠日圓大幅貶值，預期日本工具機市場將有超過1成成長幅度，上銀日本子公司接單相對成長。

在中國大陸市場，卓文恒指出，美中貿易戰雖然影響中國大陸傳統產業，但中高階設備應用需求仍在，中國大陸持續發展本土智慧製造、自動化、以及半導體產業，也把工具機納入重點發展項目，基礎建設大型設備需求持續穩健。

觀察整體市況，卓文恒表示，年底有長假因素，每年1月至2月有農曆春節，整體市況要看明年3月後可漸明朗，持續觀察美國政策進展。

展望2026年營運，卓文恒表示，上銀2026年展望要比今年成長，明年預估半導體設備需求應用可持續成長，客戶計畫持續擴充，上銀在晶圓機器人、晶圓移載系統平台、單軸機器人、直驅迴轉工作台等出貨可期。

他表示，工具機持續朝向高值化、複合化設備發展，上銀在迴轉工作台多軸複合化設備，持續與廠商合作，預期開發完成後，明年相關業績有機會挹注。

展望訂單能見度，卓文恒表示，上銀本身訂單需求穩健，其中滾珠螺桿、線軌滑軌等產品能見度，大約2至2.5個月左右，以往半年甚至一年的計畫性訂單規劃減少，客戶有實際需求才會下單，比較難看到3個月或半年後的市況。

在價格部分，卓文恒指出，上銀目前不會漲價或是砍價，價格相對穩定。