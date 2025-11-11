快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

上銀：明年展望較今年成長 半導體應用續看佳

中央社／ 台北11日電

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，整體市況在2026年3月後可漸明朗，上銀目標明年展望要比今年成長，明年半導體設備需求應用持續成長，目前訂單能見度大約2至2.5個月左右，價格相對穩定。

上銀下午舉行法人說明會，卓文恒在會中回答法人提問展望2026年主要市場景氣分析，明年各區域能見度現在還不是這麼明朗，部分客戶有些擔心市況，台灣市場仍以人工智慧（AI）應用和半導體產業相對較暢旺。

美國市場，卓文恒表示，美國製造業回流政策持續帶動設備和傳動元件需求，台灣不少廠商在美國設立生產線，勢必帶動設備商需求，預期美國市場持續成長。

觀察歐洲，卓文恒指出，航太、軍工應用相對穩健，持續觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭變化，至於歐洲車用產業沒有比較好，當地工具機設備沒看到復甦跡象。

在東南亞和印度市場，卓文恒表示需求相對成長，至於日本市場今年在工具機和工作機械等，受惠日圓大幅貶值，預期日本工具機市場將有超過1成成長幅度，上銀日本子公司接單相對成長。

在中國大陸市場，卓文恒指出，美中貿易戰雖然影響中國大陸傳統產業，但中高階設備應用需求仍在，中國大陸持續發展本土智慧製造、自動化、以及半導體產業，也把工具機納入重點發展項目，基礎建設大型設備需求持續穩健。

觀察整體市況，卓文恒表示，年底有長假因素，每年1月至2月有農曆春節，整體市況要看明年3月後可漸明朗，持續觀察美國政策進展。

展望2026年營運，卓文恒表示，上銀2026年展望要比今年成長，明年預估半導體設備需求應用可持續成長，客戶計畫持續擴充，上銀在晶圓機器人、晶圓移載系統平台、單軸機器人、直驅迴轉工作台等出貨可期。

他表示，工具機持續朝向高值化、複合化設備發展，上銀在迴轉工作台多軸複合化設備，持續與廠商合作，預期開發完成後，明年相關業績有機會挹注。

展望訂單能見度，卓文恒表示，上銀本身訂單需求穩健，其中滾珠螺桿、線軌滑軌等產品能見度，大約2至2.5個月左右，以往半年甚至一年的計畫性訂單規劃減少，客戶有實際需求才會下單，比較難看到3個月或半年後的市況。

在價格部分，卓文恒指出，上銀目前不會漲價或是砍價，價格相對穩定。

上銀 美國 工具機 半導體 法人說明會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

李成鋼見美商界 包括被列不可靠實體清單公司

瑞士接近與美國達成貿易協議 稅率有望降至15%

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、和大等入列

相關新聞

小股東小確幸！ 台積電董事會拍板季配息加碼至6元

台積電11日召開董事會，其中核准配發2025年第3季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日...

金像電財報／前三季EPS達13.61元創新高 單季獲利接近上半年

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告，董事會通過前三季財報，前三季歸屬於母公司業主淨利66.76億元，前三季每股稅後...

華碩法說會／記憶體漲價對營運影響有限 適當狀況會調整產品價格

記憶體缺貨漲價衝擊PC廠營運，對此華碩（2357）共同執行長胡書賓11日指出，華碩很早就開始拉長備貨周期，目前總計有4個...

祥碩法說會／第3季賺逾2個股本 前三季EPS來到52.62元

IC設計廠祥碩（5269）11日召開法說會，總經理林哲偉表示，今年第4季將回到傳統季節性水準，營收介於第2季與第3季間，...

祥碩：第4季營收估較第3季滑落 明年展望樂觀

高速傳輸介面晶片廠祥碩總經理林哲偉今天表示，第4季營運將回歸正常季節性水準，季營收將較第3季滑落，不過應可優於第2季，全...

所羅門財報／第3季轉虧為盈、獲利1.75億元 前三季EPS 0.1元

機器人概念股所羅門（2359）於11日公布第3季財報，單季轉虧為盈，每股純益為1.02元，站上近九季高點，累計前三季也轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。