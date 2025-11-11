快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

廣達財報／第3季每股賺4.27元 累計獲利創同期新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

廣達（2382）公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利164.31億元，表現略遜於今年第2季，每股純益4.27元。不過，累計今年前三季歸屬母公司淨利年成長20.4％至527.90億元，刷新歷史同期新高。

廣達11日公告今年第3季財報，單季合併營收達4,952.58億元、季減1.8％、年增16.7％，毛利率6.8％、季減0.3個百分點、年減0.5個百分點，歸屬公司稅後淨利164.31億元、季減2.5％、年減1.2％，每股淨利4.27元，表現低於今年第2季的4.37元。

累計今年前三季合併營收年成長49.5％至1.49兆元，平均毛利率7.3％、年減0.7個百分點，歸屬母公司稅後淨利527.90億元，改寫歷史同期新高，相較去年同期明顯成長20.4％，每股淨利13.70元，賺進超過一個股本。

由於鳳凰颱風影響，因此廣達將原先11日舉行之法說會順延至12日，屆時將會對外釋出今年第4季及未來PC、伺服器等相關營運展望。

廣達 財報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來勢洶洶 軍方2萬餘官兵、機具待命協助救災

花蓮警車陷泥沼 鳳凰颱風豪雨中執勤驚險脫困

影／鳳凰颱風將侵襲南台灣 民眾防颱戒備

鳳凰颱風逼近！氣象專家：明晨登陸高屏 風影響大於雨

相關新聞

英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元

英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年...

華碩財報／第3季賺逾1個股本、EPS達14.2元 預估第4季營收將季減

PC品牌大廠華碩（2357）11日公布今年第3季品牌財報，稅後純益105.56億元，季增8%、年減16%，每股純益為14...

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。