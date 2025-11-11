廣達財報／第3季每股賺4.27元 累計獲利創同期新高
廣達（2382）公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利164.31億元，表現略遜於今年第2季，每股純益4.27元。不過，累計今年前三季歸屬母公司淨利年成長20.4％至527.90億元，刷新歷史同期新高。
廣達11日公告今年第3季財報，單季合併營收達4,952.58億元、季減1.8％、年增16.7％，毛利率6.8％、季減0.3個百分點、年減0.5個百分點，歸屬公司稅後淨利164.31億元、季減2.5％、年減1.2％，每股淨利4.27元，表現低於今年第2季的4.37元。
累計今年前三季合併營收年成長49.5％至1.49兆元，平均毛利率7.3％、年減0.7個百分點，歸屬母公司稅後淨利527.90億元，改寫歷史同期新高，相較去年同期明顯成長20.4％，每股淨利13.70元，賺進超過一個股本。
由於鳳凰颱風影響，因此廣達將原先11日舉行之法說會順延至12日，屆時將會對外釋出今年第4季及未來PC、伺服器等相關營運展望。
