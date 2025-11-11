英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元
英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年前三季一共賺進66.22億元，相較去年同期成長35.2％，創下近五年來同期高峰。
英業達11日公告召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收為1,762.86億元、季減5.5％、年成長7.6％，毛利率5.0％、季減0.1個百分點，歸屬母公司淨利27.30億元、季增24.4％，創2021年第4季以來單季高峰，每股純益0.76元。
累計今年前三季合併營收為5,198.97億元、年成長15.9％，平均毛利率5.4％、年增0.2個百分點，歸屬母公司稅後淨利66.22億元，創下2021年以來同期高峰，每股純益1.85元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言