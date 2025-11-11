英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年前三季一共賺進66.22億元，相較去年同期成長35.2％，創下近五年來同期高峰。

英業達11日公告召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收為1,762.86億元、季減5.5％、年成長7.6％，毛利率5.0％、季減0.1個百分點，歸屬母公司淨利27.30億元、季增24.4％，創2021年第4季以來單季高峰，每股純益0.76元。

累計今年前三季合併營收為5,198.97億元、年成長15.9％，平均毛利率5.4％、年增0.2個百分點，歸屬母公司稅後淨利66.22億元，創下2021年以來同期高峰，每股純益1.85元。

每股純益 財報 英業達 毛利率 法說會
