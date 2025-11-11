祥碩：第4季營收估較第3季滑落 明年展望樂觀

高速傳輸介面晶片廠祥碩總經理林哲偉今天表示，第4季營運將回歸正常季節性水準，季營收將較第3季滑落，不過應可優於第2季，全年營收將創下歷史新高，2026年營運展望依然樂觀，營收可望再創歷史新高。

祥碩下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果及未來展望。林哲偉指出，祥碩第3季營收及獲利創下歷史新高，季營收39.92億元，稅後淨利15.83億元，每股純益21.21元。

展望未來，林哲偉說，傳統第4季個人電腦（PC）市場通常會有調整，今年第4季營運將回歸正常季節性水準，季營收將較第3季滑落，不過應可優於第2季，全年營收將創下歷史新高。

林哲偉表示，除大客戶超微（AMD）需求可望持續成長，祥碩明年將新增代工客戶，預計明年下半年開始挹注業績，並將推升全年營收再創歷史新高。