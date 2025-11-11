聽新聞
0:00 / 0:00
華碩財報／第3季賺逾1個股本、EPS達14.2元 預估第4季營收將季減
PC品牌大廠華碩（2357）11日公布今年第3季品牌財報，稅後純益105.56億元，季增8%、年減16%，每股純益為14.2元，賺逾1個股本。展望第4季，華碩預估，PC業務營收季減10~15%，至於伺服器及零組件業務雖也會出現季減，但相比去年同期將增長40-50%。
華碩公布今年第3季品牌營收1,899.07億元，季增9%、年增21%，毛利率12.9%，季增0.5個百分點、年減4.2個百分點，營益率4.4%，季增1個百分點、年減2.7個百分點，稅後純益105.56億元，季增8%、年減16%，每股純益為14.2元。
展望今年第4季，華碩預估，PC業務營收季減10~15%，較去年同期相當。至於伺服器及零組件業務，則將季減5~10%，但相比去年同期增長40-50%。
華碩將於11日下午舉行法說會，屆時將釋出後市展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言