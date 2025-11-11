AI散熱題材發酵！一詮強勢鎖漲停 一舉站回月線

一詮（2486）受惠於半導體散熱業務展望樂觀及法人買盤回流，股價11日開高走高，終場鎖死漲停價77.0元，成交量8,839張。觀察籌碼面，外資已連續買超3日，累計1,038張，加上自營商跟進買超，激勵股價一舉站回5日、10日及20日均線。

一詮第3季營運成功轉盈，扭轉上半年連續虧損的態勢，帶動前三季每股純益順利轉正至0.16元，獲利較去年同期大幅成長3倍。法人指出，主要動能來自於旗下半導體均熱片出貨維持高檔。

一詮著眼於高階散熱市場，積極布局新材料，新開發的金屬熱介面材料已獲CPU伺服器客戶認證並正式量產；此外，與工研院合作的晶片均溫蓋板（VC Lid）在AMD（超微）場域驗證成功，最高可提升散熱能力50%，法人預估此類AI相關業務的拓展，將挹注其營收與獲利規模。