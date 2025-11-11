力積電收33.20元漲5.23% 量能逾52萬張、盤中觸及34.40元
晶圓代工廠力積電（6770）11日走勢強勁，收在33.20元，上漲1.65元、漲幅5.23%，盤中最高觸及34.40元；全日成交量逾52萬張、成交金額約173億元，電子權值回穩下帶動資金回流晶圓代工與記憶體鏈個股。
力積電先前於第3季法說會補充指出，合併營收達118.4億元，季增約5%（以美元計約增10%），主因記憶產品出貨量提升；毛利率由第2季的-9%收斂至-6.5%，主要受惠跌價損失回沖，單季淨損則由33.3億元收斂至27.3億元，營運體質續調整。公司並持續強化特殊製程與記憶體代工的接單結構，逐步拉升產能利用率。
展望後市，管理層維持審慎樂觀看法。除持續優化產品組合、控管成本外，隨客戶在AI、消費與工控等應用逐步回補庫存，加上記憶體價格回穩，第4季營運可望延續改善動能；後續將視需求調整產能配置與資本支出節奏，力拚加速虧損收斂、提升整體獲利體質。
