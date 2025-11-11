力積電收33.20元漲5.23% 量能逾52萬張、盤中觸及34.40元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）11日走勢強勁，收在33.20元，上漲1.65元、漲幅5.23%，盤中最高觸及34.40元；全日成交量逾52萬張、成交金額約173億元，電子權值回穩下帶動資金回流晶圓代工與記憶體鏈個股。

力積電先前於第3季法說會補充指出，合併營收達118.4億元，季增約5%（以美元計約增10%），主因記憶產品出貨量提升；毛利率由第2季的-9%收斂至-6.5%，主要受惠跌價損失回沖，單季淨損則由33.3億元收斂至27.3億元，營運體質續調整。公司並持續強化特殊製程與記憶體代工的接單結構，逐步拉升產能利用率。

展望後市，管理層維持審慎樂觀看法。除持續優化產品組合、控管成本外，隨客戶在AI、消費與工控等應用逐步回補庫存，加上記憶體價格回穩，第4季營運可望延續改善動能；後續將視需求調整產能配置與資本支出節奏，力拚加速虧損收斂、提升整體獲利體質。

晶圓代工廠 記憶體
相關新聞

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

