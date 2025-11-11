緯穎飆漲停創新高 富世達跟著亮燈創天價 這幾檔千金股也齊寫新紀錄

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

千金股11日由股后緯穎（6669）飆上漲停4,720元領軍，富世達盤中也亮燈衝上漲停1,575元，兩檔都創下歷史新高， 另外，創意（3443）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）、群聯（8299）等4檔千金股盤中也齊寫新高，奇鋐（3017）則是追平天價紀錄。

緯穎第3季財報亮眼，單季合併營收2,668.24億元，毛利率8.8%，稅後純益154.11億元，每股純益82.92元，營收、獲利、每股純益都創單季歷史新高；累計前3季合併營收6,582.23億元，稅後純益373.27億元，每股純益200.85元，累計前3季合併營收、獲利、每股純益都創歷史新高。

緯穎10月合併營收912.64億元，月增5.7%，年增157.9%，創歷史同期新高，累計前10月合併營收7,494.87億元，年增167.38%。

緯穎11日以4,410元開高，盤中衝達漲停4,720元，寫下歷史新高價；千金股中， 富世達盤中也衝上漲停1,575元， 同樣創歷史新高；另外，創意、貿聯-KY、勤誠、群聯等4檔千金股盤中也齊寫新高，勤誠盤中漲幅逾6%，群聯盤中漲幅逾4%。

